Tutto ha iniziato a destare attenzione (e raccogliere clamore e polemiche sui social) dopo che nel post partita della prima sfida tra Boston e Milwaukee in semifinale, Paul Pierce non aveva avuto manifestato alcun tipo di dubbio: “Questa serie è finita: i Celtics hanno distrutto i Bucks, non ci sono possibilità. Troppa differenza di talento e profondità del roster”. La serie effettivamente è terminata in quel momento, ma nel verso esattamente opposto rispetto a quella previsione quantomeno azzardata dopo un solo match. Boston aveva dominato a Milwaukee all’esordio, prima di sciogliersi come neve al sole contro i Bucks e infilando quattro sconfitte una dopo l’altra. “Non so cosa possa fare Milwaukee da questo momento in poi”, commentava sarcastico prima che arrivassero ben sei vittorie in fila per Antetokounmpo e compagni. La strada più breve per iniziare ad accarezzare l’idea di una finale NBA ormai alla portata. Nel frattempo Pierce si era già espresso con i Rockets, impegnati in gara-6 contro una Golden State priva di Kevin Durant, DeMarcus Cousins e Andre Iguodala: “Sarà un massacro per gli Warriors, Houston è pronta a passeggiare contro di loro. Vincono con almeno 15 lunghezze di differenza”. James Harden e compagnia in effetti meritavano fiducia, ma mai denigrare in questo modo la squadra bi-campione in carica: Steph Curry ha messo in piedi il suo quarto show consecutivo e chiuso i conti, mentre Pierce è rimasto in studio in silenzio in attesa del riscatto. Per la legge dei grandi numeri in realtà un pronostico lo ha azzeccato: in gara-7 i Blazers avranno fatto tutti gli scongiuri del caso quando l’ex leggenda Celtics aveva indicato Portland come finalista a Ovest. Alla fine il canestro di CJ McCollum e il 100-96 ha dissipato ogni dubbio: Paul Pierce per una volta ha avuto ragione, ma è stata anche l'ultima in questa post-season.