New York-Cleveland alle 18 su Sky: risultato LIVE

Per il quinto anno consecutivo il Christmas Day della NBA comincia dalla "World's Most Famous Arena", il Madison Square Garden nel cuore di Manhattan. I New York Knicks, campioni in carica della NBA Cup, ospitano i Cleveland Cavaliers in quella che — al momento dell’annuncio estivo del programma di Natale — sembrava destinata a essere la sfida tra le due migliori squadre della Eastern Conference. I primi due mesi di regular season lo hanno confermato solo in parte: i Knicks infatti sono secondi a Est alle spalle dei sorprendenti Detroit Pistons, fondando sulla propria solidità casalinga (14 vittorie su 16 davanti al proprio pubblico) il proprio record di 20-9, guidati da uno splendido Jalen Brunson. I Cavs, al contrario, stanno faticando enormemente, arrivando a Natale solamente con un record di 17-14 dopo che in tutta la passata stagione avevano perso appena 18 partite a fronte di 64 vittorie. Donovan Mitchell e compagni, complici alcuni infortuni, non sono ancora riusciti a trovare la formula magica della passata stagione, ma chissà che l’atmosfera natalizia di New York non possa dare una svolta alla loro annata. Appuntamento alle 18 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna, con studio pre-partita dalle 17.30.

