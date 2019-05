Un quadro preoccupante, allarmante e a tratti anche parodistico: questo è quello che viene fuori dal lungo e interessante approfondimento pubblicato nelle scorse ore da Baxter Holmes su ESPN. Una minuziosa ricostruzione degli ultimi due anni in casa Lakers, dall’avvento alla conclusione dell’era Magic Johnson come lider-maximo di una franchigia piombata nel caos a livello amministrativo (e non solo tecnico sul parquet) sotto la sua direzione. I dettagli e gli aneddoti sono molteplici, tutti frutto del racconto dello staff gialloviola con cui il giornalista di ESPN ha parlato e indagato per mesi, mettendo assieme un puzzle che ha visto tutte le caselle andare al loro posto nel momento in cui Magic ha rassegnato le sue dimissioni. Il fallimento in campo nonostante l’arrivo di LeBron James è figlio di una condotta in piena rottura con lo staff della squadra di Los Angeles, con forti tensioni interne nei confronti di Luke Walton, con i giocatori messi in discussioni tanto quanto il personale a seguito dei gialloviola. Una bomba a orologeria innescata nel marzo 2017 con l’arrivo dell’Hall Of Famer andato avanti per mesi ripetendo come un mantra il motto “Sono Magic Johnson”, come risposta standard a chi gli chiedeva conto delle tecniche da seguire per raggiungere un obiettivo prefissato. La sua è stata una rivoluzione indisponente, stando a quanto raccontato: un volto sorridente davanti alle telecamere, pronto a trasformarsi nel peggiore dei capi nelle rare apparizioni a El Segundo – l’assenteismo è stato confermato da più fonti, considerando le sue sporadiche presenze bisettimanali a seguito della squadra. Diversi membri dello staff hanno raccontato di aver iniziato a prendere dei medicinali per combattere l’ansia dopo il suo arrivo, messi al bando dal suo atteggiamento da padre padrone al grido di: “Cercheremo di capire se abbiamo a disposizione le migliori persone: la speranza è che siano già qui dentro, altrimenti dovremo cercare gli uomini giusti da aggiungere allo staff”. Dei 72 membri della franchigia a livello amministrativo, almeno 27 (se non di più, non esiste un registro che tenga conto del turnover aziendale) sono stati sostituiti – un tasso di cambiamento del 37.5%, come minimo. “È come aver detto a quella gente di non essere in grado di fare il proprio lavoro, che tutti erano a rischio”. Una ricostruzione dei fatti che Magic ha negato con chi gli ha chiesto spiegazioni che ha segnato l’inizio della fine, soprattutto tenendo conto della pessima fama di Robert Pelinka.