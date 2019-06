Dodicesima stagione NBA ormai alle spalle: il bilancio non può che essere positivo…

“Sono molto contento di essere tornato a San Antonio con altri due anni di contratto – la prossima stagione sarò ancora lì. Direi che è stata una stagione abbastanza altalenante: siamo partiti molto male, soprattutto i primi due mesi, poi ci siamo rialzati e alla fine abbiamo fatto una buona stagione. Eravamo partiti da una situazione in cui in molti a inizio stagione dicevano che non saremmo stati in grado di arrivare ai playoff, mentre siamo riusciti a fine novembre e dicembre a ingranare e a raccogliere risultati che ci hanno permesso di conquistare la post-season. Tutto sommato direi una stagione positiva, anche se San Antonio è una società vincente, dove un'annata conclusa con una eliminazione al primo turno di playoff non viene di certo festeggiata. Considerando però il fatto che fossimo una squadra nuova, devo dire che è stato fatto qualcosa di buono e positivo nel complesso”.

Ritornato agli Spurs dopo tre anni: Popovich e Messina ti hanno chiesto di insegnare qualcosa ai giovani?

“Popovich e Messina no, direi di no. Mi hanno rivoluto a San Antonio perché sanno che persona sono, mi conoscono bene anche al di fuori del campo, anche a livello di leadership. Praticamente ho ritrovato la stessa società di tre anni fa: vincente, sempre presente su ogni cosa, una realtà molto vicina ai giocatori in cui ti senti veramente a casa. Ovviamente la cosa diversa per me era non rivedere alcune facce in spogliatoio e in allenamento: non avere più al proprio fianco giocatori come Parker, Ginobili, Leonard, Green, Duncan… Insomma, tanta roba. Purtroppo questa è stata la vera differenza rispetto al passato. In una squadra diversa, piena di giovani, mi sono trovato molto bene.

Hai citato Ginobili: un ricordo particolare della serata del suo ritiro della maglia?

È stato tutto emozionante, dal primo all’ultimo secondo. Io con Manu ho avuto la fortuna di condividere squadra e allenamenti già in Virtus quando avevo 16 anni, giocare con lui nelle mie due stagioni a San Antonio, vincendo soprattutto il titolo insieme. Mi ha insegnato tantissimo sul campo e per me è sempre stato un esempio, anche fuori dal parquet. Essere presente a quella cerimonia per me è stato super importante, emozionante, mi ricordo benissimo tutto il discorso che ha fatto. È stato molto toccante: il fatto è che in giro di giocatori come lui ce ne sono pochi, per me è un onore aver giocato con lui.

Stagione in altalena per San Antonio, playoff inclusi. Cosa è mancato contro Denver?

Diciamo che Denver ha fatto quello che doveva: sono arrivati secondi in regular season a Ovest, un gruppo che gioca molto bene e in maniera corale. Hanno a disposizione un talento come Jokic che per me è fenomenale, un gruppo che riesce a trovare la propria forza nel gruppo, allenata bene da Mike Malone – che è un coach che conosco bene perché è stato un mio assistente ai tempi di New Orleans. Noi invece abbiamo giocato bene gara-1, perso male la seconda e proseguito su questa falsariga. Secondo me non abbiamo espresso una pallacanestro convincente, di squadra. Questo secondo me è stato uno dei motivi per cui non siamo riusciti a superare la serie contro Denver.

Hai imparato come si ferma Jokic, visto che tra tre mesi ai mondiali sarà il nostro principale avversario?

È complicato pensare di fermarlo, anche perché sa fare davvero tante cose. Soprattutto nell’ultimo periodo: è migliorato tantissimo nel tiro da fuori, passa la palla in maniera fantastica, gioca sotto canestro con entrambe le mani. Insomma, è uno di quelli che non sai come affrontare. Diventa complicato anche pensare di raddoppiarlo, perché con quelle doti di passaggio riesce a vedere tutto – aiutato anche dall’altezza. È un ragazzo giovane già completo, ma che ha enormi margini di miglioramento.

Quindi è lui l’avversario da battere in Cina?

Beh, direi che ce ne sono tanti lì. Hanno una squadra fortissima. Bogdanovic, ma non solo. Ci sono tanti talenti che arrivano dalla NBA, quindi ovviamente per noi non sarà facile. Sappiamo bene di dover fare il nostro meglio, ma la Serbia è una squadra che gioca alla grande in entrambe le metà campo, allenata alla perfezione da Djordjevic. Quindi so benissimo che sarà dura, ma proveremo a dire la nostra.

Un obiettivo che la nazionale può raggiungere ai mondiali? Meglio evitare di dirlo?

Guarda, preferisco non dire nulla. Certamente sarà importante fare al meglio la preparazione dal 23 luglio in poi, cercare di arrivare all’appuntamento e presentarci nelle condizioni migliori per affrontare le squadre del nostro girone. E poi vedremo: senza fare pronostici cercheremo di portare a casa il risultato migliore per noi e per tutta l’Italia.