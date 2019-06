Klay Thompson: “Dobbiamo farlo lavorare di più in difesa”

Lo ha puntualmente fatto in gara-1, ma il centro catalano non guarda tanto all’attacco quando gli si chiede di valutare la prestazione sua e della squadra, capace di correre tanto e bene contro la transizione difensiva di Golden State: “Si può dire che sia stata una delle chiavi, ma ce ne sono molto: per poter correre devi prima fermare l’attacco avversario, e per fermarlo devi comunicare al meglio in difesa, devi essere fisico, devi fare tutte quelle piccole cose che sono necessarie, ad esempio finire ogni possesso sicuro di assicurarti il rimbalzo difensivo. Contro una squadra come gli Warriors in difesa ci vengono richiesti sforzi multipli, soprattutto in aiuto. Devi essere sul perimetro, poi rientrare sotto canestro, poi magari uscire ancora su un tiratore e tornare appena possibile a dare una mano a rimbalzo. La comunicazione è fondamentale”. Ma a sentire lui — arrivato sostanzialmente da poco a Toronto — immergersi nel sistema difensivo di Nick Nurse non è stato difficile: “Coach fa un gran lavoro permettendoci molta libertà in attacco, ma in difesa vuole grande disciplina nelle cose che siamo chiamati a fare. Fatte quelle, però, ci lascia anche qui liberi di leggere gli attacchi avversari e fare la scelta migliore per la squadra”. E proprio sul Gasol difensore si concentra anche Klay Thompson: “Negli anni è diventato un ottimo tiratore da tre e l’altra sera ha fatto la differenza: non possiamo permettergli di tirare libero da tre, dobbiamo farlo lavorare di più in difesa, allontanandolo dal canestro e costringendolo a venirci a marcare sul perimetro, dove di solito i lunghi non vogliono spingersi. Più loro scelgono di passare attraverso di lui in attacco, più noi dobbiamo cercare di attaccarlo il più possibile in difesa”. La sfida, per gara-2, è già lanciata.