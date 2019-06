Anche nel mondo della NBA c’erano degli spettatori decisamente interessati all’esito della finale di Champions League. Uno, in particolare, aveva svariate decine di milioni di motivi per tifare spudoratamente per il Liverpool: LeBron James. La superstar dei Los Angeles Lakers infatti è un socio di minoranza della proprietà dei Reds, avendone acquistato il 2% nell’aprile del 2011 dai Fenway Sports Partners, per un investimento complessivo di circa 6.5 milioni di dollari che ha decisamente dato i suoi frutti, visto che il valore delle sue quote è già quantomeno quintuplicato. James ha seguito la finale in maniera spasmodica sul suo account Twitter da 42,8 milioni di followers (quasi il quadruplo rispetto al Liverpool!), facendo i suoi auguri alla squadra e retwittando tutto quello che passava sull’account ufficiale dei Reds. E non solo: a un certo punto si è messo anche a fare delle analisi specifiche, ad esempio scrivendo “Abbiamo bisogno di un altro gol per stare tranquilli. Il Tottenham continua ad avvicinarsi. Tenete duro Reds” oppure “Allison sta tenendo la porta chiusa!!!”. Poi, quando Divock Origi ha messo all’angolino il gol del definitivo 2-0, anche il Re si è lasciato andare a uno smodato “GOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLL” di pura felicità, condividendo anche le immagini del gol nelle sue Instagram Stories (quindi coi suoi quasi 50 milioni di followers). A fine serata ha poi scritto: “YOU’LL NEVER WALK ALONE!! #WEARELIVERPOOL CONGRATULAZIONI A TUTTI I RAGAZZI E A QUELLI CHE HANNO UN RAPPORTO CON LA SOCIETÀ!!”. Tra cui ovviamente lui stesso, che vede il suo investimento rendere sempre di più giorno dopo giorno.