Visto da Tokyo il mondo NBA assume una prospettiva completamente diversa. Kemba Walker, in viaggio in Giappone come ambasciatore della Lega, tra un bagno di folla e l’altro non ha ancora trovato la calma e la tranquillità necessaria per ragionare sulla decisione più importante della sua carriera: restare a Charlotte e passare all’incasso oppure mettersi in discussione e cambiare aria? La notizia che gli ha ridato morale dopo il mancato accesso ai playoff è stata la selezione per l’All-NBA arrivata al termine della sua miglior stagione in NBA, la più importante, coronata con la partenza in quintetto nella sua Charlotte durante l’All-Star Game: “Mi sono commosso quando ho saputo la notizia, le lacrime hanno iniziato a scorrere dai miei occhi. Ero soltanto un ragazzino del Bronx, è pazzesco essere arrivato fino a qui. Non posso crederci. Non immaginavo fino all’ultimo di essere dentro uno dei tre quintetti, anche perché non siamo riusciti a conquistare i playoff”. Una gioia dovuta non solo dall’onore dato dal ricevere un riconoscimento del genere, ma dettato dalle possibilità economiche che possono conseguirne. Grazie alla selezione in uno dei tre quintetti All-NBA nell’anno del rinnovo, il massimo salariale che gli Hornets possono offrirgli passa dai 189.7 milioni di dollari a 221.3 per cinque anni. Un bel salto in avanti, che allarga ancora di più il gap rispetto ai 140.6 milioni in quattro anni che tutte le altre squadre possono mettere sul piatto per convincerlo a cambiare aria. “Non c’è discussione: Charlotte è la mia prima scelta, la mia priorità – commenta Walker in un’intervista a The Athletic - È la squadra nella quale sono cresciuto in questi otto anni. Non sono tanti i giocatori che hanno la fortuna di giocare per la stessa squadra per tutta la loro carriera. Quando apro il mio profilo Instagram leggo gente che scrive “Kemba va via! Kemba non sarà più a Charlotte!”. Le persone però non capiscono che fare un discorso del tipo: ‘Devi andare in questa squadra per vincere’, non ha senso. Nessuna franchigia è in grado di garantirti il successo a prescindere”.