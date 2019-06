In gara-1 aveva già fatto notizia a modo suo, indossando la maglia di Dell Curry – papà di Steph – ai tempi in cui giocava ai Raptors. Un n°30 con la scritta Curry sulle spalle del tifoso più famoso di Toronto, una provocazione efficace riuscita soltanto grazie a un grande lavoro di ricerca raccontato nel post di gara-1. L’attesa e la curiosità a questo punto erano tutte focalizzate per vedere cosa si sarebbe inventato Drake in vista del secondo episodio della serie contro i bi-campioni in carica. Il suggerimento maligno che si era diffuso in rete faceva riferimento a una fantomatica maglia dei New York Knicks con la scritta “Durant 35”: un modo per mettere Golden State davanti all’evenienza che in estata KD decida di lasciare la franchigia e scegliere un’altra destinazione. L’obiettivo della provocazione è stato centrato, ma non la modalità: Durant infatti è stato il bersaglio di Drake in gara-2, con il tifoso più famoso dei Raptors arrivato all’arena a pochi secondi dalla palla a due indossando una felpa scura all’apparenza senza alcun tipo di riferimento agli avversari. In realtà sulla schiena l’immagine stampata non lasciava grossi dubbi: la foto di Macaulay Culkin, attore diventato famoso da bambino grazie al film “Mamma ho perso l’aereo”. In quella pellicola il nome del protagonista è Kevin McCallister e l'urlo che caratterizza la saga è quello della madre che, dopo aver scoperto di essersi dimenticata suo figlio da solo a casa durante le vacanze di Natale, urla disperata ‘KEVIN?!?!?!?’. La frase riportata sulla schiena di Drake, un freccia scagliata verso KD e Golden State. Un riferimento non passato inosservato neanche al già citato Macaulay Culkin, che via Twitter ci ha tenuto a dire a Drake che aveva notato la sua felpa. Un altro capitolo, l’ennesimo di una serie che non sembra essere ancora giunta a conclusione.