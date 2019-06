Quando il 18 luglio dello scorso anno i Toronto Raptors hanno concluso lo scambio per prendere Kawhi Leonard, sul cellulare di Alex McKechnie è arrivato un messaggio dal contenuto tanto semplice quanto significativo: “Ora sei la persona più importante di tutta la franchigia”. Una pressione non da poco per il capo preparatore atletico dei Raptors, ma che sottolineava quanto fosse importante da quel momento in poi gestire le condizioni fisiche della superstar appena arrivata dai San Antonio Spurs. D’altronde anche Leonard era stato a suo modo molto chiaro: “Il mio obiettivo numero uno è la salute: avere una lunga carriera sana ed essere dominante ovunque io giochi”. Per quel motivo i Raptors hanno implementato da subito un piano molto chiaro per gestire i delicati muscoli di Leonard durante la regular season (ad esempio non schierandolo mai per due partite in due giorni) e, soprattutto, dimostrargli di avere a cuore i suoi interessi prima ancora di quelli della squadra. Il tutto nella speranza – che ha trovato sempre più forza – di convincerlo a rimanere in Canada anche in futuro quando arriverà il momento in cui diventerà free agent. E se i Raptors avranno una chance sarà anche per merito di McKechnie.

Chi è Alex McKechnie, il capo-trainer dei Raptors

Il suo lavoro è stato raccontato in un lungo pezzo di SportsNet Canada nel quale viene raccontata la storia di questo scozzese coi capelli bianchi che nel tempo è riuscito a conquistare la fiducia delle più grandi stelle mondiali. McKechnie, infatti, negli anni ’70 era un allenatore particolarmente duro coi suoi giocatori, come rivelato da Jay Triano, storico coach del basket canadese che lo ha avuto come coach (“E lo odiavamo tutti”, ha detto con un mezzo sorriso). Il nativo di Glasgow infatti era solito far fare avanti e indietro ai suoi giocatori a pancia a terra “fino a quando non ti sanguinavano i gomiti”, oppure metterli gli uni contro gli altri in gare di piegamenti, suicidi e tutto il repertorio degli allenatori “di una volta”. Già negli anni ’90 però McKechnie era cambiato, guadagnandosi la reputazione di terapista specializzato nell’area dell’addome e dell’inguine, lavorando sia con giocatori di hockey NHL che con la nazionale di calcio canadese. La svolta cestistica della sua carriera è arrivata nel 1998 quando da lui si è presentato nientemeno che Shaquille O’Neal, alle prese con strappi addominali che minacciavano addirittura la sua carriera. Per due estati consecutive “The Big Diesel” si è allenato con lui a Vancouver, un periodo che secondo lui senza mezzi termini “mi ha salvato la carriera”. “Ho visitato tre specialist: I primi due mi hanno detto che mi sarei dovuto operare, saltando l’intera stagione successiva. Il terzo, Alex, mi ha detto ‘Dovresti operarti, ma posso migliorare le aree attorno a dove hai il problema e potrai giocare. Basta solo che fai quello che ti dico ogni giorno e migliorerai sempre di più. Aveva ragione lui”.