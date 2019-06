TORONTO — Poco più di 24 ore separano i Toronto Raptors da un possibile anello, dalla prima storica vittoria di una squadra canadese nella NBA. La vigilia di una partita del genere è sempre difficile, al di là delle frasi di circostanza che ovviamente sono quelle che dominano anche l’ultimo allenamento dei Raptors prima di gara-5. “Non abbiamo ancora fatto nulla. Conta solo vincere — ricorda Kyle Lowry — e vince chi arriva prima a 4. Per farlo abbiamo bisogno di un altro successo e non contro una squadra qualsiasi ma contro i campioni NBA in carica, che giocheranno con il coltello tra i denti”. La point guard dei Raptors mette in guardia i suoi, anche se l’ambiente a Toronto sembra calmo e rilassato come sempre. “Per noi è stato così fin dal primo giorno di training camp. Nessuno faceva trash talking, fin dal primo giorno l’atteggiamento è stato testa bassa e lavorare. Resta lo stesso anche oggi”, assicura Lowry. Si chiama “vivere nel momento”, non correre in avanti con la fantasia ma restare concentrati sul presente: “Un atteggiamento che ho migliorato nel corso degli anni ma che è sempre stato mio — racconta Lowry — e che oggi per me significa svegliarmi ogni mattina contento di potermi godere un nuovo giorno: il mio lavoro è fare la cosa che amo — giocare a basket — sto bene fisicamente, i miei bambini stanno bene, la mia famiglia è in salute. C’è molto di cui devo essere grato”. Lo ribadisce anche alla domanda di un cronista speciale, un ragazzino di 15 anni ammesso alla sessione media prima di gara-5, curioso di sapere come ci si senta a essere l’idolo di tantissimi ragazzini canadesi: “Non so neppure cosa rispondere, so solo che ero un bambino come te una volta, e ora che mi ritrovo in questo ruolo sento l’obbligo di comportarmi nel miglior modo possibile, fissandomi standard altissimi, senza per questo rinunciare a divertirmi e a godermi una vita da privilegiato”.