Mentre le Finals sono in pieno svolgimento, nel resto della NBA le grandi manovre di mercato continuano senza sosta. E nessuna è più importante di quella che vede al centro Anthony Davis e i New Orleans Pelicans. Il giocatore che tutti vorrebbero ora ha un prezzo, ed è ovviamente molto alto: secondo quanto riportato da ESPN, il capo della dirigenza David Griffin ha cominciato a far sapere che in cambio di Anthony Davis vorrebbe un All-Star, un giovane con potenziale per diventare un All-Star in futuro e due scelte al primo giro. E non solo: pur non essendoci una tempistica definita per completare lo scambio, Griffin ha fatto sapere che preferirebbe trovare un accordo prima del Draft del prossimo 20 giugno, in modo da poter incontrare e valutare i potenziali giovani da selezionare. Finora a farsi avanti sono state soprattutto le squadre dei “big market”, vale a dire le due di New York (Knicks e Nets) e le due di Los Angeles (Clippers e Lakers), ma visto il successo avuto dai Toronto Raptors con “l’affitto” di Kawhi Leonard pur avendo la certezza di un solo anno di contratto, c’è la sensazione che altre squadre potrebbero farsi avanti senza essere sicure di poterlo rifirmare tra un anno. In ogni caso, fino a questo momento Griffin sta esplorando possibilità di coinvolgere più di una squadra nello scambio, girando giocatori non interessanti per i Pelicans a qualcuno che possa apprezzarli più di loro. Tra gli esempi scritti da ESPN: i Lakers dovrebbero trovare una terza squadra a cui girare i loro giovani, visto che ai Pelicans non interessano particolarmente; oppure i Knicks dovrebbero girare le scelte ricevute dai Dallas Mavericks per uno o più giocatori di gradimento a New Orleans. In ogni caso, l’obiettivo di Griffin non pare essere quello di ricostruire quanto piuttosto di mettere attorno a Jrue Holiday e a Zion Williamson una squadra di giocare per i playoff. Chi riuscirà a esaudire questo desiderio del nuovo capo della dirigenza di New Orleans, con ogni probabilità si poterà a casa Anthony Davis da qui a dieci giorni.