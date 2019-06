All'inizio sembrava solamente un brutto errore da parte di Kyle Lowry. Nel concitato finale di gara-5, il pallone è finito in angolo nelle mani di Kyle Lowry, con la possibilità di diventare l'eroe della partita e della storia dei Toronto Raptors. Sotto solamente di un punto, la sua conclusione avrebbe potuto regalare ai canadesi la partita e quindi il titolo NBA, ma a cancellare la conclusione ci ha pensato una giocata straordinaria di Draymond Green. Il numero 23 di Golden State prima ha "coperto le spalle" a Andre Iguodala andato in raddoppio su Kawhi Leonard per togliergli il pallone dalle mani, tenendo sotto controllo sia Lowry che Marc Gasol. Poi, non appena ha capito che il pallone sarebbe finito in angolo per Lowry, ha evitato il blocco di Gasol - il quale, colpevolmente, avrebbe potuto attaccare un'area completamente sguarnita per due punti semplicissimi invece di continuare a cercare il blocco - ed è volato a toccare il pallone dalle mani di Lowry, facendo finire il pallone sul lato del tabellone e sigillando la vittoria dei suoi. Una giocata che, se gli Warriors dovessero vincere questo titolo NBA, entrerà di diritto nella storia della franchigia al pari delle tre triple realizzate da Klay Thompson e da Steph Curry per ribaltare un -6 a tre minuti dalla fine che sembrava semplicemente insormontabile. Il parziale di 10-0 interamente firmato da Kawhi Leonard, infatti, avrebbe tramortito chiunque, ma Green e soci hanno tirato fuori il "cuore dei campioni" da non sottovalutare mai, come da celebre frase di coach Rudy Tomjanovich. E ora la serie, incredibilmente, si sposta di nuovo alla Oracle Arena di Oakland, che pensava di aver chiuso i battenti dopo la tremenda sconfitta di gara-4 e ora può invece tifare per una clamorosa gara-7.