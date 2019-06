OAKLAND — Di Pascal Siakam hanno parlato tutti dopo gara-1, quando a sorpresa è diventato il primo protagonista di una serie di finale NBA che poteva contare su Steph Curry e Kawhi Leonard, su Klay Thompson e Kyle Lowry. Lui ha rubato il palcoscenico a tutti grazie a una prestazione da 32 punti con un incredibile 14/17 al tiro che ha fatto immediatamente capire ai Golden State Warriors la portata della sfida messa sul piatto dai Toronto Raptors, esordienti alle Finals ma non per questo meno ambiziosi. Poi i riflettori della serie hanno illuminato altri —Andre Iguodala autore del canestro della vittoria in gara-2, Kawhi Leonard strapotente nelle due gare della Oracle (con Danny Green protagonista con 6/10 da tre nella terza e Serge Ibaka a quota 20 nella quarta), ovviamente Kevin Durant nella quinta — ma Pascal Siakam ha continuato a macinare gioco, a dare punti e rimbalzi, a fornire energia e fisicità per i suoi Raptors. Viaggia sopra i 18 punti a sera con più del 48% dal campo, ci aggiunge 7 rimbalzi, per un giocatore che l’anno scorso ai playoff stava in campo meno di 18 minuti a sera, producendo 6.6 punti. Ci sono state partite super (come l’irreplicabile gara-1 ma anche una gara-3 chiusa con +25.2 di net rating) e altre meno positive (11/33 al tiro combinato in gara-2 e 5, con l’ultima partita chiusa con -9.1 di net rating), ma è tutto normale nel processo di un giocatore giovanissimo e soprattutto dalla recentissima scolarizzazione NBA. Nell’estate del 2012 — non 20 anni fa, solo 7 — Pascal Siakam veniva scoperto in un Basketball Without Borders organizzato dalla lega in Africa. Oggi si ritrova a giocare, da protagonista, una finale NBA: “Me la sto godendo, è bellissimo, perché è il palcoscenico più importante in assoluto — e ci sono tanti giocatori che sognano di poter giocare a questo livello, un livello che anche per me è nuovo”, dice lui. Che da questa novità però non ha intenzione di farsi spaventare: “Per me giocare è divertente, non è che vado in campo terrorizzato pensando ‘Oh mio Dio, ci siamo, sono in finale NBA’. Forse la prima partita [peraltro la sua migliore, chiusa con 32 punti, ndr] un po’ è successo, ma ora ho realizzato di essere qui, a giocarmi le finali NBA e alla fine non c’è altro da fare che scendere in campo e fare come sempre tutto il possibile per aiutare la squadra a vincere”.