La festa dei Toronto Raptors per il titolo NBA si è trasformata in momenti di grande paura: una sparatoria in piazza Nathan Phillips, durante le celebrazioni che hanno coinvolto 2 milioni di persone, ha infatti provocato due feriti. In un primo momento la polizia canadese aveva parlato di un decesso (una donna), ma successivamente è stato reso noto che non ci sono state vittime. Le condizioni dei feriti sono gravi ma non rischiano la vita. Due gli arresti e altrettante le armi da fuoco recuperate sul posto dalle forze dell'ordine. La notizia si è diffusa subito tra la folla: Matt Devlin, speaker dei Raptors presente sul palco per la festa, ha comunicato l'emergenza invitando tutti a mantenere la calma. Ciò non è bastato ad evitare scene di panico.