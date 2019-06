Le fotografie e le immagini che arrivano da Toronto sono impressionanti e figlie dell’enorme affetto che i Raptors sono riusciti a racimola negli anni: 24 gloriose stagioni in cui il popolo canadese - solitamente devoto all’hockey - ha imparato ad amare e seguire anche la pallacanestro. Merito di una squadra che è diventata nel corso del tempo una sorta di nazionale, attorno alla quale si è stretta una popolazione che non vedeva l’ora di tornare a esultare. Per questo alla parata organizzata a tre giorni di distanza dalla conquista del titolo NBA, sono arrivati tifosi da ogni parte del Canada, raggiungendo l’incredibile cifra di due milioni di persone nonostante le celebrazioni vengano fatte di lunedì mattina - non il più comodo dei momenti per chi ha figli, famiglia e lavoro. Di fronte alla passione per i Raptors però, tutto è passato in secondo piano, con tifosi assiepati in ogni angolo del percorso fatto dal bus a due piani su cui sono saliti giocatori, allenatori e dirigenti di Toronto (oltre a qualche volto noto, a partire dal solito Drake onnipresente quando si parla di Raptors). Un'istantanea scattata ai piedi del palco posto nel punto d'arrivo della parata ben racconta l'euforia di persone rimaste in fila anche due giorni per godersi in prima fila la festa con i propri beniamini.