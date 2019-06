La risposta di Lillard, ovviamente, non si è fatta attendere. La stella dei Blazers ha rifiutato di andare a First Take per la rap battle, ma ha pubblicato non uno ma ben due singoli durante e dopo il Draft NBA per rispondere a Bagley. Il primo lo ha intitolato “MARVINNNNNN???” e comincia con la frase “This boy done called my name/ Amateur bars man/ Grown man bars is something you gotta deal with”, prima di procedere a distruggere Bagley barra dopo barra.