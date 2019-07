Continua la rivoluzione in casa Thunder, con un occhio al salary cap e un altro focalizzato nello sfruttare al meglio le nuove risorse a disposizione sul parquet. A partire da Danilo Gallinari, pronto a ricoprire il ruolo di ala grande titolare; quello che spesso aveva occupato Jerami Grant negli ultimi mesi in casa Thunder. Il n°9 di OKC è stato ceduto a Denver, ricevendo in cambio la prima scelta assoluta dei Nuggets al prossimo Draft. La sesta chiamata al primo giro raccolta dalla franchigia dell’Oklahoma negli ultimi tre giorni (e che permette a OKC di avere un gruzzolo da sfruttare in prospettiva); una situazione nuova, non voluta, ma figlia della decisione di non opporsi alla volontà di Paul George di andare via e raggiungere Leonard. Senza la trade con i Clippers, non ci sarebbe stata questa con Denver, che invece adesso assume tutto un altro senso. Con Grant in Colorado infatti i Thunder rimettono in sesto in conti: risparmiano ben 35 milioni di dollari (9 di salario + 26 di tassa), si portano a soli due milioni di dollari di distanza della quota prevista per il pagamento della tassa di lusso e ottengono così l’opportunità di utilizzare 9.3 milioni di eccezioni altrimenti bloccate. Questo rende molto più logica un’operazione che spalanca definitivamente le porte del quintetto a Gallinari – chiamato a diventare uno dei trascinatori in casa Thunder. Dal punto di vista dei Nuggets invece, un’operazione a basso rischio – la speranza è quella di conquistare i playoff e non finire in lottery il prossimo anno, portando quindi la scelta oltre la posizione n°20 – e che garantisce in squadra un’alternativa credibile a Paul Millsap (spesso limitato dagli infortuni). Grant è nell’ultimo anno di contratto: per la stagione 2020-21 il n°9 ha una player option che difficilmente eserciterà, mentre il suo contratto da nove milioni rientra all'interno dell'eccezione salariale creata dai Nuggets con lo scambio di Wilson Chandler con Philadelphia 365 giorni fa. Una finestra che si sarebbe chiusa entro poche ore e che a Denver sono riusciti a sfruttare giusto in tempo.