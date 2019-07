Knicks, Suns e non solo: le squadre che possono puntare a Westbrook

Chi è dunque disponibile a farsi carico di un contratto del genere? Nonostante il naturale declino fisico che lo porterà a essere meno incisivo, Westbrook resta un talento di primissimo livello, anche al netto dei difetti che non è riuscito a correggere nell’ultimo decennio. Al momento però nessuno ha spazio sufficiente per inglobare uno dei contratti più ricchi dell’intera NBA. I Knicks ad esempio, interessati ad aggiungere al proprio roster un All-Star, dovrebbero aspettare il prossimo 15 dicembre – il primo giorno utile per poter scambiare un giocatore messo sotto contratto in questa finestra di mercato. Al netto del triennale di Julius Randle, tutti gli accordi sottoscritti dalla squadra di New York sono per due stagioni con una team option nel 2020-21. Il profilo ideale insomma per OKC, che si ritroverebbe nel giro di 12 mesi sgravata di diverse decine di milioni di dollari. Oltre alla flessibilità salariale, i Knicks possono mettere sul piatto giovani talenti come Dennis Smith Jr. e anche appetibili scelte al Draft. Questa free agency infatti ha dimostrato come per puntare a mettere sotto contratto una stella bisogna garantirsi l’opportunità di averne un’altra in squadra: o in coppia, o nulla. E a New York potrebbe tornare utile aggiungere Westbrook in attesa di convincere altri campioni a giocare al Madison Square Garden. I Suns sono un’altra squadra che potrebbe puntare sul n°0 di OKC per trovare il definitivo rilancio – nonostante l’arrivo di Ricky Rubio, a Phoenix farebbero di tutto per liberare spazio a una point guard del genere. In corsa anche gli Heat, che dovrebbero però coinvolgere una terza squadra per completare l'operazione e che stanno cercando di esplorare il mercato alla ricerca di una possibile soluzione. Altra opzione sul tavolo poi è quella di uno scambio con Houston che porterebbe Chris Paul in Oklahoma e Westbrook alla corte di Harden, ricomponendo così la coppia già vista ai Thunder. Uno scenario però che non andrebbe incontro alle esigenze di OKC di liberare spazio salariale, visto che CP3 e il suo maxi-accordo continuerebbero a gravare sul cap della squadra dell’Oklahoma.