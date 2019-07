Se Kawhi Leonard ha sorpreso molti decidendo di firmare il suo nuovo contratto con i Clippers, l’addio di Paul George a Oklahoma City è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Nessuno lo aveva messo in preventivo, considerando il ricco accordo che lo legava ai Thunder e i proclami fatti negli ultimi 12 mesi. Los Angeles sembrava ormai un capitolo chiuso per PG13 ed è invece ritornata prepotentemente d’attualità: George andrà così a caccia del titolo con i Clippers e prima di andare via ha salutato dirigenza, tifosi e compagni via Instagram attraverso un lungo post. “Grazie Oklahoma per questi due anni fantastici, mi avete accolto come se fossi uno di voi sin dal giorno in cui sono arrivato. Grazie ai tifosi e a Sam e Clay per essere la miglior dirigenza che un giocatore possa chiedere di avere. Grazie a tutti gli amici all’interno della franchigia che si sono presi cura della mia famiglia e di me ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto. L’immagine mette in mostra un legame che non può essere rotto, sono affezionato e felice della cavalcata fatta insieme dall’inizio alla fine. Grazie OKLAHOMA! Tu già sai che cos’è Russell Westbrook, ti voglio bene fratello”. Un post a cui Westbrook ha prontamente risposto con affetto, raccogliendo anche lui una pioggia di cuori di apprezzamento da parte di tifosi e appassionati. Nessuna tensione quindi con il n°0, una delle ragioni secondo alcuni alla base della decisione dell’ex Pacers. Concetto confermato con forza dal diretto interessato anche via Twitter, riprendendo le parole di Jalen Rose che sottolineava l’idea di non accettare alcun tipo di calunnia nei confronti di Westbrook: la scelta del terzo miglior giocatore della passata regular season è stata indipendente dall’atteggiamento del n°0 dei Thunder.