LAS VEGAS – Non solo Nicolò Melli, nuovo giocatore dei New Orleans Pelicans. Il plotone italiano nella NBA si arricchisce anche di un nome nuovo in panchina, quello di Riccardo Fois, messo sotto contratto come responsabile del player development dai Phoenix Suns dopo cinque anni trascorsi da assistente allenatore di Mark Few in uno dei programmi collegiali di maggior successo di tutta America, quello dei Gonzaga Bulldogs (e un'esperienza da assistente nella nazionale azzurra allenata da Ettore Messina). “Cinque anni meravigliosi a Gonzaga – sottolinea Fois – ricchi di vittorie e di esperienze professionali e umane con ragazzi che ora sono cresciuti e giocano in NBA o in Europa [da Domantas Sabonis alle recenti scelte di Rui Huchimura e Brandon Clarke all’ultimo Draft, ndr]. Ma era arrivato il momento giusto per me per uscire dalla mia comfort zone ed entrare in un mondo come quello della NBA sicuramente diverso, continuando il mio processo di miglioramento come allenatore e di crescita come persona: ho sentito fosse venuto il momento giusto per cambiare”, dice. E allora ecco l’opportunità con i Suns, in un ruolo che lo stesso Fois spiega meglio: “Quello di player development è un concetto largo, che va dall’aiutare tecnicamente un giocatore, per fargli avere il maggior successo possibile in campo, al dare anche una mano – soprattutto ai ragazzi più giovani – fuori dal campo. Un po’ allenatore, un po’ consigliere”, il suo riassunto in pochissime parole. Trova un roster abbastanza rimaneggiato, con diverse novità, e due punte di diamante dal grande futuro: “Abbiamo due tra i giocatori sotto i 22 anni più forti di tutta la lega, come Devin Booker e Deandre Ayton, ma attorno a loro abbiamo acquisito tanti giocatori di talento, ottimi professionisti che sono nella NBA da tanto tempo come Ricky Rubio, Dario Saric e Aron Baynes. Portano grande esperienza alla squadra, forse proprio quello di cui Booker e Ayton hanno bisogno di avere attorno a loro”. Del lungo ex Arizona, in particolare, Fois ha parole di grande elogio, avendo spesso lui stesso lavorato con i lunghi dei Bulldogs, aiutandone lo sviluppo. “Deandre Ayton ha un potenziale infinito, perché è un giocatore tecnico e fisico allo stesso tempo: potenzialmente può essere uno dei migliori lungi di tutta la NBA. Con tutto il coaching staff stiamo cercando di aiutarlo a crescere, per farlo diventare il miglior giocatore possibile”.