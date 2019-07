Il sacrificio Paul non è necessario: sul piatto Gordon e Capela

Per arrivare a Westbrook in realtà non sarebbe necessario neanche dover per forza di cose rinunciare a Chris Paul, nonostante i due contratti sarebbero perfetti da far combaciare: CP3 ha ancora tre anni d’accordo da 125 milioni complessivi, il n°0 dei Thunder quattro da 171 milioni con una player option da 46.7 milioni per la stagione 2022-23. Tanti soldi quindi, che non cambierebbero le cose per i Thunder: l’obiettivo di OKC infatti è quello di rinnovare la squadra, liberando in alternativa spazio salariale e progettando nel minor tempo possibile un futuro fatto di giovani talenti e scelte. Idee in netta controtendenza dunque rispetto all’incamerare un contratto pesantissimo come quello di Paul. Lo stesso Morey inoltre ha confermato negli ultimi giorni che Harden e CP3 sono due giocatori che a Houston vogliono trattenere e rivedere sul parquet anche il prossimo autunno, aprendo quindi spazio a una diversa composizione della trade – più vicina alle necessità dei Thunder. Eric Gordon e Clint Capela, già inseriti sul mercato nell’affare Butler, potrebbero essere i nomi caldi. Il primo è un tiratore affidabile e un difensore di livello assoluto da 14.1 milioni di dollari (un vero e proprio affare); un contratto comodo come il quadriennale del lungo svizzero che può tornare molto utile anche in fase ulteriore di trade per andare a caccia di altre scelte futuro. In quel caso i Rockets si ritroverebbero ad avere in squadra Harden, Paul e Westbrook assieme: sì, sembra davvero fanta-NBA, ma dopo i colpi di mercato degli ultimi giorni, nulla può essere escluso a priori.