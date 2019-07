Miles Bridges è stato fino a questo momento una delle principali attrazioni della Summer League. Con i suoi voli sopra il ferro l'ala degli Charlotte Hornets ha acceso Las Vegas, ma quello che ha fatto nella vittoria contro Utah è stato visto raramente negli ultimi anni. Bridges infatti ha unito in un solo movimento il classico "euro-step" per avvicinarsi a canestro e ha poi affondato una clamorosa "windmill" che ha fatto immediatamente il giro dei social network. La giocata è stata ripresa anche da altri giocatori NBA tra cui Donovan Mitchell, che ha esaltato il gesto atletico scrivendo "Ma come ti è saltato in testa di farlo?". Bridges però, invece di ringraziarlo, ha risposto un po' piccato: "Lol fratello, smettila di fare finta che possa farlo anche tu", non proprio quello che ci si aspetterebbe dopo che un collega comunque ti ha fatto un complimento. Mitchell ha poi gettato acqua sul fuoco scrivendo "Lol io non ci riesco in quella maniera", cosa che poi lo stesso Bridges ha ritwittato sul suo profilo. Finita lì, ma la risposta comunque rimane.