Prima regola per un rookie della NBA: mai provocare le stelle della lega. Qualcuno però non lo deve aver detto a Jordan Poole, prima scelta dei Golden State Warriors a cui di sicuro non manca la personalità. Al prodotto di Michigan infatti è stato chiesto quale giocatore non vede l’ora di marcare nella sua prima annata in NBA e la sua risposta – invece di andare sui classici LeBron James, Kyrie Irving o Giannis Antetokounmpo – è andato su due giocatori come Devin Booker e C.J. McCollum. Per sua sfortuna, però, la guardia dei Portland Trail Blazers era all’ascolto su Twitter e non si è fatto problemi a rispondere, menzionando Booker: “Fai in modo che abbia un caldo benvenuto nella lega”, aggiungendo l’emoji di un pugno chiuso. Dando per scontato che lui lo farà non appena ne avrà l’occasione. E le stelle della lega, quando si tratta di certe cose, difficilmente dimenticano.