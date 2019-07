Sembra tutto girare attorno a Anthony Davis. Neppure 24 ore dopo la sua presentazione ai Lakers, al fianco del gm Rob Pelinka e dell’allenatore gialloviola Frank Vogel, l’ex superstar dei Pelicans fa ancora notizia perché – secondo quanto riportato da Chris Haynes di Yahoo Sports! – il suo nome non farà parte del roster di Team USA ai prossimi Mondiali cinesi, che prenderanno il via a fine agosto. A inizio agosto, a partire dal 5, 20 giocatori sono stati convocati a Las Vegas per un training camp di cinque giorni in vista della competizione globale: il nome di Davis è tra i convocati, ma il neo-Laker ha già fatto sapere che non ci sarà – lasciando però aperta la porta per una partecipazione alle Olimpiadi del 2020 a Tokyo, in Giappone. Medaglie d’oro olimpiche (Londra 2012) e mondiali (Spagna 2014) fanno già parte del palmares di Davis, che ha fatto sapere “di voler utilizzare la maggior parte della sua estate per prepararsi a dare l’assalto al titolo NBA con la sua nuova squadra”. Già, l’assalto al titolo. Anche la giornalista di ESPN Rachel Nichols, che ha intervistato Davis appena terminata la sua presentazione ai Lakers, ha fatto notare al futuro n°3 gialloviola come sia le sue parole quanto quelle di Pelinka abbiano fissato molto in alto l’asticella delle aspettative a L.A.. Troppo? “No, questo è il nostro standard. Almeno è il mio: se non vinco il titolo non penso di aver avuto una stagione di successo”, ha confermato “il monociglio”. Per questo Davis ha scelto di unire le forze con LeBron James, giocatore fenomenale ma personaggio ingombrante tanto in campo quanto fuori, tanto da spaventare superstar come Kevin Durant all’idea di volerci giocare assieme: “Non mi interessa l’attenzione dei media, voglio solo giocare a pallacanestro – dice Davis – e farlo al fianco di un futuro Hall of Famer rende tutto più semplice. Certo, ci saranno mille occhi su di noi, ma questo è normale: l’importante è lasciare da parte tutto il resto e concentrarsi sull’obiettivo, ovvero il titolo NBA”.