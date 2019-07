Se non la avesse ripresa lui stesso, dal suo account Twitter, la notizia con ogni probabilità sarebbe passata inosservata. E invece, citando una oscura South China University – e uno studio da loro compiuto utilizzando diverse tecnologie di intelligenza artificiale – Maurice Harkless ha avuto l’opportunità di vantarsi pubblicamente per essere stato incoronato (se non il migliore) come il “più bel giocatore NBA”. Il commento divertito dell’ala ex Blazers passato in estate ai Clippers fa capire quanto lo stesso diretto interessato abbia preso lo studio alla leggera: “Il popolo ha parlato”, il suo messaggio su Twitter, seguito da tre hashtag altrettanto spiritosi: #gliuominimentono #ledonnementono #inumerinonmentono. E così, su una scala da 1 a 100, il neo acquisto dei Clippers ha toccato quota 94, il massimo tra tutti i giocatori NBA, un punteggio ottenuto da un sistema di riconoscimento e valutazione facciale pensato per premiare la bellezza dei soggetti esaminati. Non è dato sapere la classifica completa (se non quella dei quintetti base, che vede i Celtics come squadra più bella della lega, seguiti da Timberwolves e Warriors, con i Nuggets fanalini di coda) ma assieme allo score di Harkless spiccano quelli di alcune tra le superstar più famose della lega – che non ne escono particolarmente bene: LeBron James incassa solo un 14 (su 100), Russell Westbrook è a quota 13 e Kawhi Leonard fa ancora peggio, raccogliendo un 12. Ma si sa, la bellezza sta negli occhi di chi guarda…