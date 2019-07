La Summer League di Las Vegas nel weekend si avvia alla sua conclusione (la finale verrà giocata lunedì notte italiana, a partire dalle ore 3.00 su Sky Sport NBA) e dal Nevada arrivano come ogni anno diverse indicazioni interessanti dalla lega estiva sicuramente più importante del panorama NBA. Dopo 9 giornate di scontri, quella che si può definire come “regular season” ha visto tre squadre – Boston, Detroit e Minnesota – terminare imbattute (4-0), con la testa di serie n°1 assegnata ai Celtics in virtù di un miglior scarto medio (+17.5) inflitto agli avversari, con oltre 98 punti di media segnati a uscita e meno di 81 subiti. Carsen Edwards, scelto con la terza chiamata al secondo giro dell’ultimo Draft, si è messo in mostra con i biancoverdi chiudendo la prima fase con 18 punti di media in 23 minuti nelle 4 gare disputate. Meglio di lui – sullo stesso numero di partite disputate, ovvero 4 – hanno fatto soltanto l’ala dei Raptors Chris Boucher (veterano già da due anni nella lega, il primo con Golden State, il secondo con Toronto), che ha chiuso a 23 punti di media, Chris Clemons a Houston (21.5 di media), la coppia degli Heat Kendrick Nunn (21.0) e Tyler Herro (19.8) e Jock Landale dei Bucks (18.3), oltre a Gary Trent Jr. che in maglia Blazers ha viaggiato a 20.6 punti di media nelle 5 gare disputate a Las Vegas. Tra i tanti giocatori che si sono messi in mostra - in maglia Pistons, testa di serie n°2 - anche Bruce Brown, primo per assist durante la prima fase e autore anche di una tripla doppia, ma ottime indicazioni sono arrivate anche in casa Pelicans dove – dovendo far a meno di Zion Williamson – si è guadagnato moltissime attenzioni un altro rookie, quel Nickeil Alexander-Walker secondo per assist (7.0 a sera) e terzo tra i marcatori (24.5) nelle tre gare da lui giocate.