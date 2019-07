La prima volta era stato durante le finali NBA tra Warriors e Raptors: mentre tutti si immaginavano un LeBron James triste e depresso (la sua prima assenza dalle sfide per l’anello dal lontanissimo 2010), la stella dei Lakers aveva fatto impazzire il mondo dei social con un video sul suo account Instagram in cui celebrava il pasto preferito di casa James, quello del martedì a base di tacos. Al grido di “Taco Tuesday”, infatti, papà James coinvolgeva tutta la famiglia in urla e risate per celebrare la cena preferita. Un menù che si ripete ogni martedì e che – come ricordato dalla t-shirt indossata da James stesso, con la scritta “Da qualche parte è martedì” – questa volta ha visto protagonista anche un ospite speciale, l’invitato a cena sicuramente più importante degli ultimi giorni. Dopo aver invitato i figli Bronny e Bryce a manifestare tutto il loro entusiasmo, e averlo fatto anche con sua moglie Savannah (che gentilmente declina), LeBron punta il suo telefonino su Anthony Davis, suo nuovo compagno ai Lakers, che automaticamente fa partire la propria versione dell’urlo “Taaaaaaaco Tuuuuesday”. Magari non così convincente come quella di LeBron James, ma abbastanza per far scoppiare in una gran risata tutta la famiglia James riunita a tavola.