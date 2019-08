È tempo di tagli per tutte le squadre impegnati nei Mondiali in Cina — e anche gli Stati Uniti non fanno eccezione. Al termine della settimana di allenamenti a Las Vegas, Team USA ha annunciato i tagli di Thaddeus Young e di Bam Adebayo, che non prenderanno parte alla prossima parte del training camp prevista a Los Angeles. Sono invece stati promossi Derrick White e Marvin Bagley, che passano dal “Select Team” (sconfitto ieri 97-78 dai “titolari”) al roster per i Mondiali, che al momento conta di 17 elementi. Rimangono da scogliere soprattutto le riserve sui due infortunati Kyle Lowry (che si è operato al pollice) e Marcus Smart (alle prese con un polpaccio problematico): ci sarà con ogni probabilità un ulteriore taglio prima del prossimo weekend, quando la Nazionale USA partirà per l’Australia in vista di tre partite amichevoli. È probabile che il roster definitivo verrà comunicato solamente a 48 ore dal debutto previsto per l’1 settembre contro la Repubblica Ceca, prima di sfidare anche Turchia e Giappone. Questi sono i 17 giocatori ancora a roster:

Kemba Walker BOS PG

De'Aaron Fox SAC PG

Derrick White SA PG

Kyle Lowry TOR PG

Donovan Mitchell UTAH SG

Jaylen Brown BOS SG

Marcus Smart BOS SG

Khris Middleton MIL SF

Jayson Tatum BOS SF

Joe Harris BKN SF

Kyle Kuzma LAL PF

Harrison Barnes SAC PF

Marvin Bagley III SAC PF

P.J. Tucker HOU PF

Brook Lopez MIL C

Myles Turner IND C

Mason Plumlee DEN C