Detroit Pistons

Geniale anche la trovata dei Detroit Pistons, che hanno utilizzato la mascotte di squadra — Hooper — come protagonista del proprio corto. La sua risata è in tutto e per tutto uguale a quella diventata virale in rete di Kawhi Leonard, e difatti annuncia la sfida ai Clippers del 27 marzo, mentre quando Hooper rovescia un secchio d’acqua addosso a due ragazzini con le maglia n°30 e n°11 degli Warriors, la sfida agli “Splash Brothers” è lanciata, per il 20 marzo. Bella anche la richiesta fatta da Hooper ad Alexa, l’assistente digitale di Amazon: “Play some Utah Jazz”, le chiede. “Mi spiace, ma faccio fatica a trovare del Jazz nello Utah, forse perché non esiste [i Jazz devono il loro nickname alla loro città di origine, New Orleans, ndr]”. E poi Alexa annuncia: “Però ho trovato una selezione di greatest hits di Motown”: e Hooper non può essere più contento, in attesa di sfidare Mike Conley e compagni il 7 marzo.