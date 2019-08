Esce il nuovo calendario NBA e subito si vanno a cercare le gare più importanti da cerchiare in rosso sulla propria agenda, assolutamente da non perdere. Poi — soddisfatta (almeno in maniera virtuale) la fame di pallacanestro — ecco arrivare analisi anche diverse di un calendario che ogni anno è pensato per essere sempre migliore e venire incontro alle esigenze di giocatori, squadre e tifosi ma che ovviamente — nell’arco di oltre 1.230 partite — qualche piccola disuguaglianza può (e deve) prevederla. I punti di vista di lettura del nuovo calendario NBA sono come al solito tantissimi, e uno dei più importanti è il numero di partite che ogni squadra è destinata a disputare in televisione nazionale, davanti cioè al pubblico di tutta America. Esserci — che sia sugli schermi prestigiosi di ABC o su quelli di ESPN, TNT o NBA TV —è considerato fonte di orgoglio, mancare dalla loro programmazione viene spesso visto come un affronto al valore di una squadra. Charlotte (senza più Kemba Walker) e Cleveland (solo due anni fa con LeBron James era tra le squadre più viste) ad esempio chiudono il ranking con solo 3 apparizioni in tv nazionale ma anche a Sacramento (si veda il tweet di Harry Giles) hanno preso male il fatto che delle 8 gare trasmesse in tutta America dei Kings ben 7 siano su NBA TV (considerata un po’ meno prestigiosa degli altri tre network) e solo una su ESPN. A guidare la lista dei più visti nel Paese — verrebbe da dire ovviamente — i Los Angeles Lakers di LeBron James e Anthony Davis: ben 43 le apparizioni in tv nazionale (o 31 senza tener conto di NBA TV), con i gialloviola primi per numero di passaggi sia su ESPN (14) che su TNT e NBA (12 a testa, a pari merito con altre squadre). Dietro di loro — una sola gara in diretta nazionale in meno, 42 — i Golden State Warriors, segno che Steph Curry è sempre tra i favoriti del pubblico di tutta America. L’altra squadra di L.A., i Clippers, vantano 38 passaggi in tv nazionale, 26 senza considerare i passaggi su NBA TV, e quest’ultimo dato racconta da solo la crescita della squadra di coach Rivers, che grazie agli arrivi di Kawhi Leonard e Paul George è diventata una grande attrazione in tutto il Paese a differenza dello scorso anno, quando erano state solo 3 le apparizioni in tv nazionale. A pari merito con i Clippers sul gradino più basso del podio gli Houston Rockets della nuova coppia Harden-Westbrook, seguiti dai Philadelphia 76ers, che vantano il maggior numero di passaggi su ABC, ben 6.