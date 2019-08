LOS ANGELES — Finora questa edizione di Team USA che si prepara ai Mondiali cinesi che prendono il via a fine mese ha fatto parlare più per le sue assenze che per i giocatori impegnati in palestra. Brook Lopez — uno dei pochi lunghi (seppur molto atipico) presente a roster — è convinto che le cose siano destinate a cambiare presto: “Noi siamo orgogliosi del gruppo che abbiamo, non vediamo l’ora di scendere in campo per il nostro Paese e siamo convinti di poter portare a termine la nostra missione, con il giusto impegno e con la giusta concentrazione”. Impegno e concentrazioni sicuramente necessari anche per via del solito handicap che una selezione come Team USA — senza una propria storia di squadra— si ritrova a fronteggiare nelle competizioni mondiali: “I nostri avversari magari hanno giocato assieme 9-10 anni mentre noi abbiamo avuto sei allenamenti, o qualcosa del genere: per questo è ancora più importante che si formi quel cameratismo e quei rapporti di amicizia che ci permettono di far gruppo e di renderci una vera squadra — ed è quello che sta accadendo”. I nomi degli assenti sono senz’altro roboanti — da James Harden a Anthony Davis, da Damian Lillard a, ultimo, Kyle Lowry — ma Lopez non sembra troppo preoccupato: “In squadra abbiamo tanti giocatori che possono segnare quando e come vogliono, grandi attaccanti: io voglio aiutare la squadra soprattutto in difesa, rendermi disponibile nei pick and roll, andare a rimbalzo forte, controllare il gioco interno, sotto canestro”. Preoccupato magari no, ma il centro di Milwaukee ammette di guardare con un occhio speciale un avversario particolare: “Giannis è un giocatore straordinario — dice del suo compagno ai Bucks Antetokounmpo, che sarà in campo con la nazionale ellenica — già oggi per me uno dei più forti di sempre, ma lui sa essere ancora migliore come persona. Ovviamente è uno che ama tantissimo la competizione, e se tutto va bene prima o poi in questi Mondiali saremo in grado di affrontare la Grecia: di sicuro lui non si risparmierà, noi dobbiamo essere bravi a rispondere con la stessa intensità, sarà una partita molto divertente”.