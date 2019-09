Non è ancora finita la carriera NBA di Joe Johnson. Il grande veterano – 17 stagioni già in archivio, l’ultima con la maglia dei Jazz, 7 volte convocato per l’All-Star Game – ha accettato l’offerta dei Detroit Pistons e si è legato alla squadra del Michigan per la prossima annata, firmando un contratto di 2.6 milioni di dollari di cui però solo 220.000 sono garantiti. Per assicurarsi gli altri due milioni e 340mila dollari Johnson dovrà far parte del roster allenato da coach Dwane Case dopo il 7 gennaio, data passata la quale il contratto di “Iso Joe” sarà completamente garantito. Un ritorno accolto anche da alcuni suoi (ex) colleghi illustri con gioia e soddisfazione: “Notizia fantastica. Bentornato OG”, ha scritto su Twitter C.J. McCollum, con le due lettere – abbreviazione per original gangster – a testimoniare il grande rispetto che un giocatore di lungo corso come Johnson ha nella lega. Parole di ammirazione ancora maggiore sono arrivate da un altro grande vecchio NBA ormai in pensione, Kendrick Perkins: “Mossa saggia da parte dei Detroit Pistons quella di assicurarsi Iso Joe in modo da non permettere ad altre squadre di organizzargli dei workout. Non sarei sorpreso se finisse per giocare 20-25 minuti a sera: ottima presa per Detroit! Se l’è davvero meritato, congratulazioni!”. Giocatore capace di viaggiare a 16 punti di media in 17 stagioni NBA, Joe Johnson deve sicuramente molto al trampolino del BIG3, la lega di tre-contro-tre voluta dal rapper Ice Cube che ormai (in assenza di azione NBA) occupa stabilmente il calendario dei weekend estivi mettendo spesso di fronte ex di nome della lega maggiore. Lo stesso Ice Cube quindi non ha perso l’occasione per rivendicare il ruolo della sua lega nella chiamata in NBA di Johnson. A un primo messaggio altruistico (“Congratulazioni Joe. Grazie per aver giocato nel BIG3 quest’anno. Sei sempre il benvenuto”), ha fatto seguito un secondo tweet più egoistico: “Dopo la firma di Joe Johnson speriamo che sempre più giocatori riconoscano che il BIG3 è il posto migliore con eccezione della NBA dove mettere in mostra il proprio talento”. Dopo aver sostenuto provini con Sixers, Nets e Bucks, Johnson ha scelto Detroit per quella che, con ogni probabilità, sarà la sua ultima fermata NBA, dove ritrova un altro grande veterano in cerca di rivincite come Derrick Rose e una coppia di star come Blake Griffin e Andre Drummond.