Tilman Fertitta non è soltanto il proprietario degli Houston Rockets. Sua è anche la catena di ristoranti Landry’s, suoi gli hotel e casinò Golden Nugget, è il protagonista del reality show Billion Dollar Buyer e nel mondo della comunicazione il gruppo Fertitta Entertainment porta addirittura il suo nome. Nei prossimi giorni a definirlo arriverà anche la definizione di autore, visto che in settimana esce negli Stati Uniti il suo primo libro, “Shut up and listen” (Zitto e ascolta, la traduzione del titolo in italiano): “L’editore non voleva un libro sulla storia della mia vita, ma sull’atteggiamento che ho nel mondo degli affari: per me non esiste la parola ‘no’, tutto obbedisce alla regola del 95-5”, dice il proprietario dei Rockets. Che tradotto significa: il 95% di ogni cosa è giusto e funziona, il grande imprenditore scopre qual è quel 5% sbagliato e interviene per cambiarlo”. Una filosofia condivisa da tanti CEO nel mondo americano e che Fertitta applica anche ai suoi Rockets: “Quel 5% sta nel segnare i canestri decisivi nei momenti decisivi, o fermare gli avversari sui possessi chiave, di solito alla fine della partita. Sai segnare quando conta? Alcune squadre ci riescono, altre no. A volte noi ce l’abbiamo fatta, altre invece no. È in questo 5% che dobbiamo migliorare”. Per farlo Fertitta ha dato il via libera al general manager Daryl Morey per organizzare una delle trade più clamorose dell’estate, quella che ha portato Russell Westbrook a Houston in cambio di Chris Paul, spedito nell’Oklahoma: “Ammiravo il suo atletismo: penso sia proprio quello che ci mancava l’anno scorso”. Resta un azzardo, una mossa che mette uno di fianco all’altro due dei giocatori col più alto usage rate di tutta la lega, superstar affamate di possessi, palloni e tiri. “La chimica di squadra è fondamentale e qui abbiamo due ragazzi che si conoscono da una vita, che sono cresciuti assieme [a Los Angeles, ndr], che sanno come parlarsi. Con un rapporto del genere, qualsiasi cosa uno dica all’altro, non lo offenderà di certo perché la loro amicizia dura da sempre. Per questo sono certo che la chimica di squadra quest’anno sarà fantastica”. A differenza dell’ultima stagione? Fertitta non si sbilancia: “Non ero dentro il nostro spogliatoio, ma da quello che vedevo in campo Chris [Paul] e James Harden mi sembravano andare d’accordo. Le cose che si dicono le si dicono con un unico obiettivo: vincere – e nessuno vuole vincere più di Chris e James”, la spiegazione del proprietario dei Rockets.