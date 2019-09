Si rinnova il matrimonio Sky-NBA: le parole di commento

"Sky Italia è uno dei nostri partner più longevi e apprezzati ", ha affermato Elsa Memmi, Vice President EMEA, Global Media Distribution di NBA. "Grazie al numero mai visto prima di partite live in prima serata e agli ampi spazi dedicati agli highlights a disposizione online, non c'è mai stato un momento migliore per essere un fan dell’NBA in Italia”. “Siamo soddisfatti di poter annunciare il rinnovo del nostro rapporto con NBA per altri 4 anni e siamo lieti che ancora una volta NBA abbia riconosciuto in Sky il partner migliore per valorizzare il proprio brand.” ha dichiarato Marzio Perrelli, Executive Vice President Sky Sport. “Sky rimane il punto di riferimento in Italia per i tanti fan e garantirà come sempre una copertura eccezionale, con ancora più partite in prima serata e la migliore qualità editoriale. Il massimo per chi ama la NBA, ma anche per coloro che inizieranno ad appassionarsi a questo sport. Sky ancora una volta si conferma come la casa dello Sport”.