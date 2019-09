Curry risponde a Durant

In attesa del ritorno di Thompson, con il solito Draymond Green al fianco e la novità D’Angelo Russell da inserire, l’assenza di Kevin Durant sarà ovviamente la differenza maggiore tra gli Warriors del passato e quelli del futuro. “Mi piacerebbe potessimo ancora giocare assieme, perché K[evin] è un talento e una persona incredibile. Assieme abbiamo vinto tanto, ma ora lui ha preso una decisione personale e come ogni decisione personale non può essere contestata”. A Curry però viene chiesto di rendere conto delle ultime, sibilline parole del suo ex compagno, che è tornato sul suo periodo in maglia Warriors in una recente intervista con il Wall Street Journal. “Ha detto di non essersi mai sentito completamente accettato? Non lo so, credo che nel processo di addio da Golden State – e di contemporanea accettazione a Brooklyn – senta una certa necessità di distaccarsi dal suo passato. Ma noi sappiamo il legame che c’è stato tra noi, come compagni e come amici, così come nessuno può toglierci quello che abbiamo vinto assieme. Ha sentito il bisogno di prendere una certa decisione, l’ha presa, e ora forse deve spiegarla in qualche modo: ma va tutto bene”. Idem per una velata critica mossa da KD allo stile offensivo degli Warriors, “una motion offense che funziona solo fino a un certo punto”: “Mi interessa il giusto discutere sullo stile di gioco”, taglia corto Curry. “Abbiamo vinto due titoli, abbiamo trovato il modo di raggiungere un certo equilibrio. Certo, ognuno di noi ogni tanto ha voglia di giocare in isolamento, in un modo o nell’altro: ma alla fine io preferisco vincere dei titoli NBA”. E l’obiettivo di Curry non cambia, anche senza Durant.