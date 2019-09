Vogel e il suo progetto ai Lakers

Dopo il biennio con poche gioie a Orlando e un anno fermo ai box, ora arriva la sfida più ambiziosa e difficile della sua carriera. Vogel lo sa: “L’Indiana è la culla del basket, lì la pallacanestro è più importante che in qualsiasi altra parte del mondo… che non sia la California del sud. Perché i Lakers per la gente di qui sono una religione. E io amo questo tipo di passione”. “Non troveremo la quadra dalla sera alla mattina, ci vorrà un po’ – mette le mani avanti Vogel – ci saranno parecchie difficoltà e ci saranno serate in cui le cose vanno male e i ragazzi impareranno a conoscersi. Ma abbiamo a roster tanti veterani e tanti giocatori intelligenti, per cui ho fiducia che troveremo presto i giusti equilibri”. Vogel è chiamato a metterci del suo, ovviamente, utilizzando ogni strumento possibile, comprese quello delle statistiche avanzate: “Che l’anno scorso, ad esempio, non premiavano la coppia LeBron-Rondo. Mi ha sorpreso, non lo nascondo, ma poi ho capito che ha a che fare con la mancanza di tiratori affidabili nel roster dello scorso anno. Per me le statistiche sono uno strumento, ma non l’intera scatola degli strumenti. Quest’anno mi aspetto che LeBron e Rondo producano molto meglio, assieme”. Con “King” James da point guard, magari, come è stato detto da più parti: “Non certo una novità”: fa giustamente notare Vogel. “Ai tempi di Indiana i suoi Heat ci hanno eliminato dai playoff per tre anni in fila: a portar su palla in quella squadra non erano mai né Norris Cole né Mario Chalmers, ma LeBron, in quasi tutti i possessi”. James avrà ovviamente ancora in mano le redini della squadra, ma Vogel sembra felice anche delle prime impressioni ricevute dal resto del roster: “Rondo mi pare miglioratissimo da tre punti, ci ha lavorato molto; Avery Bradley, Kentavious Caldwell-Pope, Dwight Howard e Jared Dudley mi sembrano tutti nella miglior forma fisica della loro carriera; Danny Green pure, e dirlo di LeBron non fa neppure notizia, ma ha utilizzato la sua estate per essere in grandissima forma. E poi ancora: JaVale McGee non è mai stato così sereno in tutta la sua carriera, mentre il mio voto per Kyle Kuzma sia per attitudine che per volontà di lavorare duro è 10 su 10”, dice Vogel. Che poi conclude con un pensiero per Anthony Davis: “Vedere da vicino il suo talento non fa che aumentare la mia voglia che la stagione prenda il via”. Manca un mese, poi arriveranno i primi responsi del campo. E la carriera di Frank Vogel potrebbe cambiare per sempre, in bene o in male.