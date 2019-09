Come funziona l’investimento immaginato da Dinwiddie

Alla base della decisione di Dinwiddie, c’è un assunto tanto semplice quanto legittimo: “So che guadagnerò 34 milioni di dollari nei prossimi tre anni: preferisco averne un po’ di meno subito a disposizione da poter investire e gestire, rinunciando a una piccola percentuale di essi nel medio periodo e scommettendo assieme a chi crede in me nel mio futuro contratto”. Troppo complicato? Andiamo con ordine. $SD8 è il nome del token scelto da Dinwiddie: una chiave per accedere direttamente (senza alcun tipo di intermediario o broker) a una parte di quello che guadagnerà. L’investimento minimo previsto è da 150.000 dollari: per i primi due anni, il ritorno garantito è del 3% - ben più remunerativo di quanto un’economia in stagnazione come quella occidentale possa offrire attraverso depositi bancari ad esempio (la probabilità che i Nets falliscano nelle prossime due stagioni è comparabile a quella di una grande banca di Wall Street). Il terzo anno, quello che prevede una player option da 12.3 milioni di dollari, diventa una scommessa (con un tetto minimo al di sotto del quale non si scende, la perdita è assicurata e permette che l’investimento non cada nel vuoto). In sostanza: se le cose sul parquet vanno male, il terzo anno il tuo asset non genera interesse, ma non porta perdite. Se invece Dinwiddie dovesse uscire dal suo accordo e firmarne uno più remunerativo, il maggiore guadagno ricadrebbe anche nelle tasche degli investitori - ai quali viene garantita anche una percentuale sul primo anno del nuovo accordo. “Quale modo migliore da parte di un tifoso per dimostrare di credere in un giocatore - spiega il diretto interessato - Se gioco bene nel mio ultimo anno di contratto, i ricavi nella prima stagione del nuovo accordo vengono raccolti anche da chi ha scommesso su di me. Stiamo parlando di un guadagno del 15%. Difficile trovare qualcosa di paragonabile sul mercato azionario al momento”. A garanzia di tutto questo, Dinwiddie ha già messo in piedi un piano di copertura finanziaria: un milione di contanti sempre a disposizione, un milione investito in Bitcoin e uno di oro. Insomma, un progetto in grande stile, in cui nulla è lasciato al caso.