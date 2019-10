Frank Vogel: “Anthony Davis è un mostro”

Compiuto il primo passo di una stagione di rivincita nella giusta direzione, c’è soddisfazione in casa Lakers dopo il successo su Golden State: “AD è AD, è partito fortissimo e ci ha permesso di avere extra possessi con i suoi rimbalzi offensivi”, le parole di LeBron James a commento dell’esordio in gialloviola di Anthony Davis. “Ha segnato i tiri che si è preso e credo abbia schiacciato 5 volte nel solo primo tempo. Molto bene anche il modo in cui abbiamo comunicato difensivamente: è un giocatore molto cerebrale, questo è stato un ottimo inizio per lui”, le sue parole a fine gara. Ancora più entusiasta l’allenatore dei Lakers, Frank Vogel: “Anthony Davis è un mostro, sarà difficili fermarlo contando chi sono i suoi compagni attorno a lui. Sono felicissimo del suo esordio e lo dovrebbero essere anche tutti i tifosi dei Lakers”. L’ex star di New Orleans preferisce invece tenere un profilo più basso: “Stiamo cercando di aiutarci a vicenda: più ci riusciamo, più facile è giocare assieme, per tutti. Ogni opportunità che abbiamo di scendere in campo e imparare qualcosa giocando assieme per noi è fondamentale”. E sulla sua partita commenta: “Ho provato a essere aggressivo a rimbalzo d’attacco, per mettermi in partita. Era da tanto che non giocavo, per cui mi sono concentrato sulle piccole cose, sui dettagli: poi il gioco ha voluto che mi trovassi il pallone tra le mani spesso e volentieri e allora ho schiacciato ogni volta, mettendomi in ritmo così”. Una prima, bella vittoria per i Lakers e una bella vittoria anche per LeBron James, per cui tornare sulla Baia a sfidare gli Warriors era in qualche modo speciale: “Qui mi sono infortunato lo scorso anno, quando ero al massimo della mia forma. Ero un po’ nervoso, ma volevo divertirmi e ho giocato come se fosse una partita normale, non una gara amichevole”. Un approccio che si è visto anche nell’intesa già avanzata con Davis: “Non è mai facile costruire un’intesa ma nel caso di me e AD ad aiutarci c’è la relazione di amicizia che già abbiamo lontano dal campo. Possiamo dirci tutto, senza bisogno di addolcire la pillola, accettando ogni critica. Lui sa di poterlo fare con me, io con lui — il tutto sempre e soltanto per il bene di entrambi e per il bene della squadra”. E se queste sono le premesse, a Los Angeles possono sperare finalmente in una stagione vincente e ricca di soddisfazioni.