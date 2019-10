Con gli NBA China Games in programma — domani, salvo sorprese, in campo Lakers e Nets in diretta su Sky Sport NBA alle 13.30 — e le polemiche relative al tweet del general manager di Houston Daryl Morey che non accennano a placarsi, il commissioner della lega Adam Silver ha voluto chiarire la posizione della NBA. Partendo da un’iniziale autocritica: “Riconosco che le nostre prime dichiarazioni abbiano lasciato la gente infuriata, confusa o con un’idea poco chiara di chi siamo e quali valori rappresentiamo. Permettetemi di essere più chiaro”, chiede Silver, che nella prima parte del suo comunicato ufficiale ricorda e celebra oltre tre decenni di rapporti collaborativi tra NBA e Cina. “Ovviamente riconosciamo anche che i due Paesi hanno diversi sistemi politici e valori”, aggiunge. “Come fanno tanti brand globali, anche la NBA fa affari in Paesi retti da sistemi politici diversi, in giro per il mondo. Ma a quelli che ci chiedono le nostre motivazioni, queste sono ben più della semplice volontà di far crescere il nostro business. Valori come l’eguaglianza, il rispetto e la libertà di espressione hanno da sempre definito la NBA — e continueranno a farlo”, afferma deciso il commissioner della lega”. D’altronde, aggiunge Silver, “uno dei punti di forza costanti della NBA è la nostra diversità — di vedute, di background, di etnia, di genere, di religione. Il 25% dei giocatori della nostra lega sono nati fuori dai confini degli Stati Uniti e abbiamo colleghi che lavorano negli uffici di tutto il mondo, tra cui anche quelli di Pechino, Hong Kong, Shangai e Taipei. Insieme a questa diversità viene anche la convinzione che qualsiasi siano le nostre differenze noi sappiamo rispettare e valorizzare il prossimo”. Normale — dice Silver — che diverse persone in giro per il mondo abbiano opinioni e punti di vista diversi, “ma non è nel ruolo della NBA giudicare tale opinioni. Tuttavia, la lega non si metterà mai nella posizione di regolare quello che i nostri giocatori, i nostri impiegati o i nostri proprietari vorranno dire o non dire rispetto a determinate questioni. Semplicemente non possiamo operare in questa maniera”.