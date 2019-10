LeBron James spara a zero contro Daryl Morey: “Sulla Cina era disinformato”

Tra le tante persone che hanno commentato quanto successo la scorsa settimana tra la NBA e la Cina a seguito del tweet di Daryl Morey mancava una delle voci più importanti: quella di LeBron James. E alla prima occasione per parlare con la stampa — dopo che il governo cinese aveva imposto di non comunicare coi reporter — la stella dei Lakers non ha mancato di farsi sentire, puntando il dito soprattutto contro il General Manager dei Rockets. “Non voglio dare vita a una polemica con Daryl Morey, ma credo che non fosse educato sulla situazione in atto e ha commentato lo stesso” ha detto James prima della sfida di preseason ai Golden State Warriors, nella quale non ha giocato. “Tante persone avrebbero potuto essere colpite non solo finanziariamente, ma fisicamente, emotivamente e spiritualmente. Bisogna stare attenti a quello che si twitta o si dice: anche se abbiamo libertà di parola, ci possono essere molte conseguenze negative quando la si usa”. Quando gli è stato chiesto se ritenesse Morey poco informato sulla situazione ad Hong Kong quando ha twittato il suo supporto ai protestanti, James ha rincarato la dose: “Credo che o fosse informato male oppure non fosse proprio educato sulla situazione. Non ne ho idea, è solo la mia convinzione. Perché se dici o fai cose che possono avere un impatto su famiglie ed altre persone, a volte le cose si possono cambiare. E i social media non sono sempre il modo migliore per affrontare certe questioni, ma è una mia considerazione”.

Le critiche a LeBron e i tweet di spiegazione del Re

Proprio sui social media queste parole di James sono state molto negativamente, in quanto lette da alcuni come una difesa dei propri interessi economici (di fatto anteponendo i suoi soldi alla libertà di Morey di dire quello che vuole) e addirittura come un sostegno alla propaganda del governo cinese contro le proteste a Hong Kong. Per questo James ha dovuto utilizzare proprio Twitter (ironia della sorte…) per “chiarire la confusione”: “Credo che non siano state prese in considerazione le conseguenze e le ripercussioni di quel tweet. Non ne discuto la sostanza, altri lo possono fare. La mia squadra e questa lega hanno attraversato una settimana difficile. Penso che le persone debbano capire cosa può fare agli altri un tweet o una dichiarazione. E credo che nessuno [lo] abbia fermato per considerare cosa sarebbe potuto succedere. Avrebbe potuto aspettare una settimana per scriverlo”. Di fatto James non critica il supporto alle proteste di Hong Kong, quanto piuttosto averlo fatto mentre la NBA si trovava in Asia — oltre a Lakers e Nets in Cina anche gli stessi Rockets erano in Giappone con i Raptors — senza considerare le ripercussioni che quel tweet avrebbe potuto avere sul resto della NBA.