NBA, date, orari e calendario della nuova stagione

Centotrenta giorni. Tanto è passato da quando l’ultima sirena della Oracle Arena di Oakland ha incoronato campioni i Toronto Raptors e messo fine al regno dei Golden State Warriors. Da quel giorno tantissime cose sono cambiate, sia tra le due finaliste che nel resto della NBA. E la stagione 2019-20 si presenta proprio con queste premesse: non c’è più una favorita assoluta, ma diverse franchigie che puntano dichiaratamente al titolo NBA forti di un mercato che ha rivoluzionato le gerarchie delle due conference. Una stagione entusiasmante da seguire in esclusiva sui canali Sky Sport e in particolare su Sky Sport NBA (canale 206), la casa del grande basket a stelle e strisce per i prossimi quattro anni con oltre 300 partite trasmesse in diretta e due match in prima serata nel weekend con commento in italiano.

Quando comincia la regular season NBA 2019-20?

La regular season NBA comincia nella notte italiana tra martedì 22 e mercoledì 23 ottobre. Due le partite in programma nella “Opening Night”: i Toronto Raptors ricevono gli anelli da campioni NBA e tengono a battesimo Nicolò Melli (terzo italiano nella lega, al suo debutto in NBA) e i suoi New Orleans Pelicans alle 2:00; a Los Angeles invece va in scena il primo dei quattro accesissimi derby di Los Angeles tra i Lakers e i Clippers, con palla a due prevista per le 4:30. Entrambe le partite verranno trasmesse in diretta su Sky Sport NBA: scopri qui tutta la programmazione.

Quando finisce la regular season NBA 2019-20?

Dopo ben 1.230 partite, la regular season si concluderà nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 aprile 2020. Quel giorno conosceremo le classifiche ufficiali della regular season nonché le otto teste di serie di ciascuna conference che si sfideranno ai playoff.

Quando cominciano i playoff NBA 2020?

I playoff cominceranno nel weekend di sabato 18 e domenica 19 aprile 2020 con tutte le prime otto partite delle serie della Eastern e della Western Conference. Il secondo turno dovrebbe cominciare il 4-5 maggio 2020 (possibile anticipazione al 2-3 nel caso in cui le serie di primo turno si concludano in fretta), le finali di conference invece dovrebbero cominciare il 19-20 maggio (possibile anticipo al 17-18 in base alla lunghezza delle serie del secondo turno).

Quando cominciano le finali NBA 2020?

Inamovibile la data di inizio delle NBA Finals, previste per la notte italiana tra giovedì 4 e venerdì 5 giugno 2020. L’ultima data possibile nel caso in cui la serie finale finisca in sette partite è quella della notte tra domenica 21 e lunedì 22 giugno.

Quali sono le partite di Natale?

Appuntamento imprescindibile per ogni appassionato di basket, anche quest’anno la NBA ha riservato una programmazione speciale per il giorno di Natale. Cinque le partite in programma: Toronto-Boston alle 18 italiane; Philadelphia-Milwaukee alle 20:30; Golden State-Houston alle 23; Lakers-Clippers alle 2:00 e infine Denver-New Orleans alle 4:30.

Quali partite si giocano al di fuori degli Stati Uniti e Canada?

Anche quest’anno la NBA disputerà tre partite di regular season al di fuori dei confini di Stati Uniti e Canada. Il 12 dicembre i Dallas Mavericks affronteranno i Detroit Pistons a Città del Messico, seguiti due giorni dopo dai San Antonio Spurs contro i Phoenix Suns. Novità assoluta per quanto riguarda la partita europea, che cambia sede passando da Londra a Parigi: il 24 gennaio 2020 i Milwaukee Bucks affrontano gli Charlotte Hornets alla AccorHotels Arena.

Quando si conclude il mercato degli scambi NBA?

Il mercato degli scambi tra le squadre in NBA è aperto fino alle 21 italiane del 6 febbraio 2020, data in cui non sarà più possibile concludere degli accordi tra franchigie fino al termine della stagione.

Quando è il weekend dell’All-Star Game?

La NBA metterà in mostra le sue stelle a metà febbraio, più precisamente da venerdì 14 a domenica 16 febbraio 2020 nella cornice dello United Center di Chicago. Per fare spazio al weekend delle stelle le partite si concluderanno nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 febbraio e riprenderanno una settimana dopo in quella tra giovedì 19 e venerdì 20 febbraio.

Quando si svolgono la Lottery e il Draft 2020?

Per le squadre che non parteciperanno ai playoff, la data da segnare sul calendario è quella della notte tra martedì 19 e mercoledì 20 maggio, quando si svolgerà la Lottery che metterà in palio la prima scelta assoluta al Draft 2020. La notte in cui verranno selezionati i giovani più promettenti del mondo — tra cui probabilmente anche l’azzurro Nico Mannion — è invece prevista per la notte tra giovedì 25 e venerdì 26 giugno 2020.