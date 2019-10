6/18 ©Getty

RUI HACHIMURA, Washington Wizards: 14 punti e 10 rimbalzi | Unico rookie in doppia doppia all’esordio, il giapponese degli Wizards non ha potuto festeggiare la vittoria al suo esordio ma si è ben difeso contro uno come Kristaps Porzingis. Per lui 14 punti (7/15 al tiro, 0/3 da tre) e 10 rimbalzi (4 in attacco) in poco meno di 25 minuti sul parquet