NBA, i risultati della notte: Giannis domina contro Houston, L.A. spazza via Golden State

1/10 ©Getty

HOUSTON ROCKETS-MILWAUKEE BUCKS 111-117 | Sconfitta casalinga all’esordio stagionale per la coppia James Harden-Russell Westbrook: merito di uno scatenato Giannis Antetokounmpo, che guida la rimonta dei Bucks e chiude in tripla doppia. Sono sette i giocatori in doppia cifra per Milwaukee che a inizio quarto periodo piazza il 13-3 di parziale e sul 91-90 trova il primo vantaggio del match a dieci minuti dal termine. Houston a quel punto non ha più le forza per riportarsi avanti, nonostante la partita positiva da parte del duo “Brodie e The Beard”

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA