Joel Embiid e Karl-Anthony Towns, dopo anni di provocazioni a distanza, sono passati alle maniere forti - espulsi entrambi dopo una rissa nel terzo quarto della sfida vinta in casa da Philadelphia. Con i T'Wolves in attacco, i due si sono aggrappati tra loro sotto il canestro opposto dopo l'ennesimo contatto, provando reciprocamente ad affondare il colpo. Towns si aggrappa all'avversario per primo e poi la situazione degenera. Soltanto l'intervento di staff tecnico e compagni di squadra è riuscito a placare la loro furia. "Da un incrocio di braccia sotto canestro si è passati a una vera e propria rissa", racconta uno dei tre arbitri, che dopo il replay dell'azione ha subito espulso entrambi. A fine gara, coach Brown ha ostentato sicurezza riguardo una possibile sospensione di Embiid: "Non ho visto nessun pugno da parte sua e non è stato lui a provocare e istigare". In campo no, ma sui social non ha perso tempo: "Una grande vittoria di squadra! Sono cresciuto in mezzo ai leoni e questa notte un gatto mi è saltato addosso". Lo stesso Embiid ha raccontato ai cronisti che non c'erano stati in precedenza incidenti durante il match che lasciassero immaginare un finale del genere: "È una reazione venuta fuori dal nulla. Credo che si possa capire molto guardando i tre possessi precedenti in post. Ho fatto quello che ho voluto e poi nell'ultima azione, dopo aver forzato la palla persa ed essere ripartiti in transizione, ricordo soltanto che mi è saltato addosso. La pallacanestro è anche questo, lo so e non mi tiro indietro".