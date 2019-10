NBA, Embiid contro Towns: la rissa continua sui social. FOTO

6/13

Il secondo screenshot è molto più recente: il commento lasciato sotto la foto di Towns e, secondo Embiid, cancellato o nascosto dallo stesso lungo dei T’Wolves. “Immagina parlare dopo una sconfitta di 20 punti: davvero dura da digerire lmao. Continua pure a usare la foto di me che piango per aver perso al secondo turno DEI PLAYOFF. Oh aspetta, tu non ci sei mai stato [in realtà Towns ci è stato una volta, perdendo al primo turno con Houston, ndr]. Non sai nemmeno cosa vuol dire. Hai vinto tre partite e parli, e io so che tu non sei uno che parla. Sei un mollaccione [il termine utilizzato è più pesante, ndr] da tutta la tua vita. Per questo sei stato trattato come uno sfigato [anche qui il termine è più pesante, ndr] da tu sai chi [chiaro il riferimento a Jimmy Butler, ex compagno di entrambi, ndr]. Non rivelerò in pubblico cosa hai fatto, ma so certe cose su di te. Non farti strane idee: IO TI DOMINO”.