NBA Sundays: Chicago sfida Indiana su Sky Sport

Contro Brooklyn è arrivata la prima vittoria stagionale, ma i Pacers continuano ad avere bisogno di tempo per rodare un gruppo che, soprattutto in attacco, deve trovare una nuova alchimia. La brutta notizia invece è l’infortunio alla caviglia subito da Myles Turner – costretto a uscire nel primo quarto claudicante contro i Nets e condannato a seguire per qualche tempo i suoi compagni da bordocampo. Sul parquet a farne le veci, sin dalla stessa gara di New York, è stato Domantas Sabonis – autore di 29 punti nel successo contro Kyrie Irving e compagni. Una macchina da canestri per efficacia, uno di quelli rimasto saldo a bordo di una squadra che ha trovato in Malcolm Brogdon il suo nuovo go-to-guy – in attesa del ritorno in campo di Victor Oladipo. L’ex Milwaukee Bucks è partito fortissimo in questi dieci giorni, nonostante i risultati continuino ad andare in altalena: oltre 22 punti e 11 assist di media, un sostituto utile da cavalcare offensiva al posto di Bojan Bogdanovic e Darren Collison – le due grandi cessioni dell’estate a Indianapolis. Dall’altra parte i Chicago Bulls, alle prese con il loro lento e faticoso processo di ricostruzione del roster: un percorso accidentato, pieno complicazioni e che in questo momento vede in Coby White la “grande speranza” alla quale aggrapparsi nell’immediato futuro. Il n°0 è il giocatore su cui i Bulls hanno deciso di puntare forte, convinti che la sua energia e la sua carica possano diventare la scintilla per accendere una squadra spesso molto spesso. Queste alcune delle mille ragioni per godersi in seconda serata su Sky Sport NBA la sfida: Indiana-Chicago dalle 23 con il commento LIVE in italiano di Francesco Bonfardeci e Davide Pessina.