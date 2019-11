NBA, Manu Ginobili e un Halloween speciale: 10 anni fa la sua caccia al pipistrello

Il pipistrello è, per antonomasia, l’animale notturno. E la notte di Halloween (appena trascorsa) è quella che più affascina anche il mondo NBA. Anche Manu Ginobili ha voluto dire la sua su Twitter, augurando a tutti i suoi follower un “buon Halloween” ricordando l’episodio che – sono parole sue – “ha attirato più attenzioni di tutto quello che ho mai fatto su un parquet”. L’argentino ex Spurs si riferisce alla caccia a mani nude da lui condotta (con successo) per catturare un piccolo pipistrello chissà come entrato all’interno dell’AT&T Center di San Antonio durante una gara dei suoi Spurs contro i Sacramento Kings. Era il 31 ottobre 2009, e dieci anni dopo quell’Halloween davvero speciale, Ginobili è voluto tornare sull’argomento, raccontando come il suo ricordo di quel momento sia forse diverso da quello di tanti tifosi: “Il pipistrello è sopravvissuto volando via mentre io invece mi sono dovuto sorbire diverse vaccinazioni. Non è stato per nulla divertente. Ma Happy Halloween a tutti”.