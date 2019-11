La prima scelta assoluta dell'ultimo Draft, ancora alle prese con il problema al menisco e in attesa di poter esordire in NBA, segue sempre con passione i suoi compagni dalla panchina. Anche troppa, visto quanto successo nella sfida contro Denver: nel celebrare un canestro dei Pelicans, tira un brutto colpo sul volto di Jaxson Hayes - che, dolorante, decide di sedersi lontano da Williamson per evitare altri brutti scherzi