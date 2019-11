NBA, le schiacciate di Alex Caruso terrorizzano la NBA. VIDEO

Nonostante il suo 1.95 scarso, nonostante un look che non lo faccia assomigliare subito a un giocatore NBA, Alex Caruso ormai ha abituato i suoi tifosi a meravigliose giocate capaci di far esplodere lo Staples Center. Contro Dallas si è esibito anche in trasferta, ma non è la prima volta che una sua pazzesca schiacciata lascia senza fiato tutto il pubblico. Era accaduto anche l’anno scorso quando sulla testa di un Kevin Durant incredulo la point guard gialloviola aveva messo a segno una schiacciata in tap-in assolutamente da rivedere.