NBA, coach Kenny Atkinson e il cartello anti-triple per fermare Harden. VIDEO

Mai visto prima un allenatore NBA rivolgersi ai suoi giocatori in campo con un cartello come quello impugnato da Kenny Atkinson durante la sfida dei suoi Nets agli Houston Rockets. Per ricordare ai suoi di difendere la linea del tiro da tre punti, il coach di Brooklyn ha utilizzato un'immagine di Dennis Scott (ex micidiale tiratore degli Orlando Magic) ritratto all'interno di un cartello di divieto